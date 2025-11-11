Rockpalast Crossroads - Kochkraft durch KMA

Doch aufgegeben wird nicht: Es gibt auch viel Optimismus und Dankbarkeit, und auch die verpackt die Band in den Songs des Albums mit dem Titel "Hardcore never dies das". "Wir haben letztes Jahr echt viel geballert und drei Millionen Konzerte gespielt. Und in der restlichen Zeit haben wir mit tollen Menschen aus unserer Szene (Team Scheisse, Das Lumpenpack, The toten Crackhuren im Kofferraum, Das blühende Leben, Mamoré) unser Album geschrieben – Allein wäre es nicht so toll geworden. Das hat uns wieder bewiesen, dass ein 'Gemeinsam' immer schöner ist als ein 'Alleine'." Und um dieses gemeinsame Erleben geht es bei Konzerten von Kochkraft durch KMA.