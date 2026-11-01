Kultur
Rockpalast Festival – Jerry Leger
Der kanadische Singer-Songwriter Jerry Leger ist für eine zutiefst poetische und authentische Mischung aus Americana, Folk, Country und Rock 'n' Roll bekannt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.11.2026
- 04:20 - 05:35 Uhr
Leger, der in Toronto geboren und aufgewachsen ist, hat sich über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg einen festen Platz in der Roots-Musikszene erarbeitet. Und er pflegt eine besondere Beziehung zu Deutschland.
Leger genießt großen Respekt seitens der Musikkritik und anderer Musiker. Ron Sexsmith nennt ihn sogar "the real deal", der "Rolling Stone" schrieb, dass es nicht viele Singer-Songwriter von seinem Kaliber gibt.
Mitte der 1980er-Jahre in Toronto geboren, war Leger von klein auf von Musik umgeben, unter anderem machte sein Großvater ihn mit der Musik von Countrylegende Hank Williams bekannt. Schon früh fühlte sich Leger zu Künstlern hingezogen, die ihrem Instinkt folgten – darunter Bob Dylan, John Lennon, Lightnin' Hopkins, Neil Young und Tom Waits. Schon in seiner Jugend schrieb er Songs und nahm im Alter von 19 Jahren sein erstes Independent-Album auf.
Nachdem sich Jerry Leger seit Jahren in Europa und vor allem Deutschland eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, ist es nur folgerichtig, dass er sein Album "Waves Of Desire" 2025 in den Kölner Maarwegstudios aufgenommen hat, die mit ihrem unwiderstehlichen Mix aus Vintage-Gear und moderner Aufnahmetechnik genau seinem Geschmack entsprachen.
Neben seiner umfangreichen Diskografie ist Leger auch versierter Autor: 2020 veröffentlichte er im Eigenverlag einen viel beachteten Gedichtband mit dem Titel "Just The Night Birds". Danach hat er sich der Prosa zugewandt und ein Romanprojekt abgeschlossen.