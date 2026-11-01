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Die Band Henge mit aufwendigen Kostümen auf der Bühne

Kultur

Rockpalast Festival – Henge

Die außerirdischen Frohnaturen von HENGE begeistern ihr Publikum in Großbritannien und ganz Europa, seit sie 2015 auf der Erde gelandet sind.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.11.2026
02:05 - 03:15 Uhr

Ihre Botschaft von Gemeinschaft und Lebensfreude verbreiten sie mit ihren mitreißenden Liveauftritten, ihren viel gelobten Studioalben und in einer eigenen Comicreihe.

2015 in Manchester gegründet, machten sich HENGE früh mit ihren abgefahrenen Alien-Kostümen und exzentrischen Liveauftritten einen Namen. HENGE kombinieren Elemente aus elektronischer Musik, Progressive Rock, Psychedelic, Krautrock und 1990er-Jahre-Rave zu einem einzigartigen Genre, das sie "Cosmic Dross" nennen.

Die Musiker mit den Monikern Zpor (Gesang und Gitarre), Goo (Bass), Grok (Synthesizer) und Nom (Drums) treten ausschließlich als fiktive, außerirdische Charaktere auf, die laut eigener Mythologie auf die Erde gesandt wurden, um die Menschheit zu retten. Ihre selbst erklärte Mission ist es, den "Erdlingen" heilende Frequenzen, Liebe und das Tanzen beizubringen, damit sie ihre Waffen niederlegen.

Die Musik von HENGE bricht bewusst mit traditionellen Genregrenzen. Ihre Texte und ihre Ästhetik sind spielerisch und humorvoll, weshalb die Musik Kinder wie Musiknerds gleichermaßen anspricht. Bei den "Independent Festival Awards" wurden sie für ihre energiegeladenen Shows bereits als "Best Live Act" ausgezeichnet.

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