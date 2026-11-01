Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Rockpalast Crossroads
  4. Rockpalast Festival – Engin
Die Band Engin auf der Bühne

Kultur

Rockpalast Festival – Engin

Deutsch-türkischer Indie-Rock trifft auf psychedelische Klänge der 1970er-Jahre: Engin aus Mannheim verbinden Anadolu Rock mit modernen Indie-Pop-Elementen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.11.2026
04:05 - 05:00 Uhr

Frontmann Engin Devekiran setzt sich mit seiner Band intensiv mit Zugehörigkeit und bikultureller Identität auseinander. Deutsch und Türkisch fließen dabei nahtlos ineinander und erzählen vom Lebensgefühl der deutsch-türkischen Diaspora.

Gegründet mit Jonas Stiegler und David Knevels, entwickelt Engin einen rauen, tanzbaren Sound zwischen Indie-Rock und türkischem Psych-Rock. Die Band spielt vor ausverkauftem Publikum in Deutschland, der Türkei und anderen Ländern Europas.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.