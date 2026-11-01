Kultur
Rockpalast Festival – Engin
Deutsch-türkischer Indie-Rock trifft auf psychedelische Klänge der 1970er-Jahre: Engin aus Mannheim verbinden Anadolu Rock mit modernen Indie-Pop-Elementen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 10.11.2026
- 04:05 - 05:00 Uhr
Frontmann Engin Devekiran setzt sich mit seiner Band intensiv mit Zugehörigkeit und bikultureller Identität auseinander. Deutsch und Türkisch fließen dabei nahtlos ineinander und erzählen vom Lebensgefühl der deutsch-türkischen Diaspora.
Gegründet mit Jonas Stiegler und David Knevels, entwickelt Engin einen rauen, tanzbaren Sound zwischen Indie-Rock und türkischem Psych-Rock. Die Band spielt vor ausverkauftem Publikum in Deutschland, der Türkei und anderen Ländern Europas.