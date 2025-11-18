Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Rockpalast Crossroads
  4. Rockpalast Crossroads - Cari Cari
Eine Frau in Pailetten-Anzug und Cowboyhut spielt Schlagzeug.

Kultur

Rockpalast Crossroads - Cari Cari

Cari Cari sind Stephanie Widmer und Alexander Köck. Seit 2011 macht das österreichische Duo, das auch in London, Hamburg und Madrid gelebt hat, zusammen Musik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.11.2025
03:15 - 04:15 Uhr

Ihre Konzerte füllen Hallen in ganz Europa und ihre Songs schafften es in die Soundtracks der US-Serien "Shameless" und "The Magicians". Der moderne Vintage-Sound von Cari Cari widersetzt sich Zuordnungen, schafft vielmehr atmosphärische, cineastische Welten.

Und das nicht aus Kalkül, sondern aus intrinsischer Motivation: Cari Cari machen das, was sich für sie richtig anfühlt. "Meistens gibt es da draußen nämlich eine Handvoll Leute, die den gleichen Geschmack haben wie du", weiß Alexander Köck, "Leute, die spüren, dass du etwas aus vollem Herzen machst und nicht aus Berechnung."

Von diesen Leuten gibt es mittlerweile sogar sehr viele, denn Cari Cari spielen nicht mehr in kleinen Clubs, sondern in großen Sälen, Hallen und auf Festivals. Diesen Status haben sie sich völlig selbstbestimmt erspielt. "Wir versuchen generell, so viel wie möglich selbst zu machen und uns so wenig wie nötig dreinreden zu lassen", sagt Alexander, "wir lassen uns dabei aber von allem inspirieren, was wir hören, sehen oder lesen."

Auch ihre Soundästhetik folgt naheliegender Weise keinem Mainstream-Rezept, nichts läge den beiden ferner, als sich an Trends heranzuwanzen. Eine durchgängige Americana-Ästhetik ist die Plattform, von der aus sie stoisch stampfende Beats ebenso loslassen wie warme, harmonische Sixties-Sounds, schartig bluesigen Swamp-Rock oder Proto-Rock'n'Roll. Das ist auf der Bühne, wo sie zum Trio aufgestockt auftreten, so organisch und mitnehmend, dass sich wirklich alle in mitreißendem Groove vereint wiederfinden.

Internationale Medien bezeichnen Cari Cari abwechselnd als "The Lovechild Of The Kills and The XX" (IndieShuffle, US), "with a pinch of Morricone" (FM4, AUT) oder die nächsten "Cat Power" (BestBefore, AUS).

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.