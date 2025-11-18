Rockpalast Crossroads - Cari Cari

Von diesen Leuten gibt es mittlerweile sogar sehr viele, denn Cari Cari spielen nicht mehr in kleinen Clubs, sondern in großen Sälen, Hallen und auf Festivals. Diesen Status haben sie sich völlig selbstbestimmt erspielt. "Wir versuchen generell, so viel wie möglich selbst zu machen und uns so wenig wie nötig dreinreden zu lassen", sagt Alexander, "wir lassen uns dabei aber von allem inspirieren, was wir hören, sehen oder lesen."