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Kultur

Rockpalast Festival – King Hannah

King Hannah sind wie kaum eine zweite Band in der Lage, düstere musikalische Figuren und eine samtene Schwere immer wieder mit Leichtigkeit abzulösen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 02.06.2026

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Tanzendes Publikum vor einer Bühne

Rockpalast Crossroads

Dank ihrer nonchalanten Coolness und einem großen Herz für den sporadischen, verzerrten Ausbruch ist das Duo aus Liverpool zu einem Phänomen gewachsen. Egal, ob auf großen oder kleinen Bühnen: Die Musik von Hannah Merrick und Craig Whittle fängt ein und betört.

King Hannah, live als Quartett unterwegs, haben eine cineastische, zurückhaltende Grandezza verinnerlicht, um dann immer wieder in rauschhafte Elementargewalt abzudriften.

Das Leben an sich mit all seinen Wirrnissen und Tragödien ist ebenso ihre Projektionsfläche wie einzelne kurze Momente, nebensächlich Wahrgenommenes. Dieses Gleichgewicht ist für Hannah und Craig wichtig, sie bewahrt vor zu viel Dystopie. "Ihre Dunkelheit wird durch den Humor von Merrick aufgelockert, der düsteren Themen heitere Züge verleiht", hat das Online-Musikmagazin Stereogum erkannt.

Ihr unaufgeregter Vortrag kann Wärme in Merricks stachelige Erzählungen bringen. Gerade, wenn man sich hypnotisiert fallen lässt, rauscht Whittle mit einer überraschenden, Katharsis versprechenden Gitarrenattacke heran, die davor bewahrt, dass man es sich zu gemütlich einrichtet in der eigenen Vorstellungskraft.

Coolness à la Lana Del Rey und Mazzy Star trifft auf Ausbrüche à la Neil Young und PJ Harvey: Stimmungs- und stilvoller geht derzeit kaum jemand sonst zu Werke.

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