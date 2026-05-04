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Kultur

Rockpalast Festival – Blush Always

Blush Always ist das musikalische Baby der Leipziger Musikerin Katja Seiffert. Ihr Indierock-Sound hat den Weg von schroffer Dringlichkeit zu ohrwurmigem<br/>Alternative-Pop gefunden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 02.06.2026

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Tanzendes Publikum vor einer Bühne

Rockpalast Crossroads

Katja Seiffert macht Musik aus Überzeugung. Mit den leidenschaftlichen Self-Empowerment-Songs des im Herbst 2023 veröffentlichten Debütalbums "You Deserve Romance" hat sie den Sound des 90er-Indierock fürs Hier und Jetzt adaptiert.

Dabei hat sie auf unwiderstehliche Melodien und fesselnde Intensität gesetzt. Mit dem nicht einmal zwölf Monate später erscheinenden Nachfolger "An Ode To?" ist sie sich selbst treu geblieben, hat dabei aber dezent den Fokus verschoben. Während sie früher die Fallstricke der romantischen Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen in all ihren oft schmerzhaften Facetten beleuchtete, fragt sich Katja auf ihrem zweiten Album, für wen sie eigentlich Musik macht. Sie untersucht die Rolle der Musik in ihrem Leben und ihren Platz in der Musikwelt – mit bemerkenswerten Ergebnissen.

Laut dem Internetradiosender ByteFM spielt ihr Künstlername auf die roten Wangen an, die einst Ausdruck ihres Lampenfiebers waren. Zu ihren Einflüssen zählt Seiffert The Beths, The Sundays, Fiona Apple und Jeff Buckley. Das hört man.

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