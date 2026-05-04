Rockpalast Festival – Blush Always

Dabei hat sie auf unwiderstehliche Melodien und fesselnde Intensität gesetzt. Mit dem nicht einmal zwölf Monate später erscheinenden Nachfolger "An Ode To?" ist sie sich selbst treu geblieben, hat dabei aber dezent den Fokus verschoben. Während sie früher die Fallstricke der romantischen Liebe und zwischenmenschlichen Beziehungen in all ihren oft schmerzhaften Facetten beleuchtete, fragt sich Katja auf ihrem zweiten Album, für wen sie eigentlich Musik macht. Sie untersucht die Rolle der Musik in ihrem Leben und ihren Platz in der Musikwelt – mit bemerkenswerten Ergebnissen.