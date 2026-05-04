Kultur
Rockpalast Festival – Lucy Kruger & The Lost Boys
Lucy Kruger experimentiert mit elektrischen und akustischen Sounds, ihr Vortrag ist eine Mischung aus Gesang und Spoken Word. Ihr Sound ist geprägt von einer sehnsuchtsvollen Düsternis.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.06.2026
Minimalistischer Slowcore-Folk trifft auf Art Pop und Ambient Noise. Seit 2018 lebt die Südafrikanerin Lucy Kruger in Berlin und bringt regelmäßig Alben heraus.
Ihre internationale Band, bestehend aus Liú Mottes, Andreas Miranda, Martin Perett, Gidon Carmel und Jean-Louise Parker, setzt laute und harte Töne ein, und dennoch ist immer ein emotionaler Kern in diesem Mahlstrom aus Sound vernehmbar.
Lucy Kruger singt über menschliche Sinneserfahrungen, vom Berühren, Riechen und Schmecken, ihre Texte und ihre Musik sind sehr körperlich und ungemein persönlich. Die Themen: Verlangen und Verlust, Angst und Vereinsamung, Zerstörung und die große Liebe. "Immer wieder geht es um weibliche Körperlichkeit und Anziehungskraft – aber Leidenschaft und Liebe funktionieren selten ohne Ohnmacht oder Angst", schreibt Ralf Hoff auf plattentests.de.
Lucy Kruger & The Lost Boys hangeln sich nicht von einer großen Geste zur nächsten, vermeiden es geflissentlich, den Bogen zu überspannen und sich selbst mit Floskeln der Theatralik zu überhöhen. Ihre Live-Auftritte wirken wie eine öffentliche Therapie, eine Reinigung, ein Fegefeuer: laut, schartig, morbid und emotional. Das Innere wird nach außen gestülpt, mit allen Konsequenzen.