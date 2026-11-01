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Moderatorin Auri Sattelmair

Kultur

PULS Startrampe – ARD New Music Hotlist 2026

Die "New Music Hotlist" kommt ins Fernsehen: "PULS"-Moderatorin Auri Sattelmair stellt vielversprechende Newcomer vor, die kurz vor dem Durchbruch stehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.11.2026
05:45 - 06:20 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Hinter der Hotlist stehen mehrere junge ARD-Programme. Sie begleiten die ausgewählten Acts ein Jahr lang, machen sie sichtbar und unterstützen sie in Radio, Online-Formaten und bei Veranstaltungen.

Zu den erfolgreichen Hotlist-Alumni zählen unter anderem Nina Chuba, Berq, Provinz, Paula Hartmann, Ikkimel und Paula Engels. In diesem Jahr sind unter anderem Zah1de, benno!, Dani Lia, Yung Pepp, Jonny Mahoro, JBS, Kasi & Antonius, bac und Ivo Martin dabei.

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