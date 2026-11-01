Kultur
PULS Startrampe – ARD New Music Hotlist 2026
Die "New Music Hotlist" kommt ins Fernsehen: "PULS"-Moderatorin Auri Sattelmair stellt vielversprechende Newcomer vor, die kurz vor dem Durchbruch stehen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.11.2026
- 05:45 - 06:20 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Hinter der Hotlist stehen mehrere junge ARD-Programme. Sie begleiten die ausgewählten Acts ein Jahr lang, machen sie sichtbar und unterstützen sie in Radio, Online-Formaten und bei Veranstaltungen.
Zu den erfolgreichen Hotlist-Alumni zählen unter anderem Nina Chuba, Berq, Provinz, Paula Hartmann, Ikkimel und Paula Engels. In diesem Jahr sind unter anderem Zah1de, benno!, Dani Lia, Yung Pepp, Jonny Mahoro, JBS, Kasi & Antonius, bac und Ivo Martin dabei.