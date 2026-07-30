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Kultur

PULS Gartenfest 2025 – lovehead

Die Band lovehead ist ein Indie-Rock-Trio aus dem österreichischen Burgenland. Kennengelernt haben sich Elena Karacsony, Mara Stricker und Anna Stefanitsch über Instagram.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 18.08.2026

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Ein Mann auf einer erleuchteten Bühne.

PULS Musik

Nach dem viralen Erfolg ihrer ersten Single "denkst du an mich?" geht es für lovehead musikalisch steil bergauf – die Fans feiern die humorvollen Texte und die Good Vibes auf der Bühne. Letzteres bewiesen lovehead auch beim "PULS Startrampe Gartenfest".

Direkt von Beginn an waren lovehead ein musikalisch perfektes Match. Seit 2021 machen sie gemeinsam Musik und sind bekannt für ihren Mix aus Indie-Rock, Lo-Fi-Sounddesign und eingängigen Melodien.

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