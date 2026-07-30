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Kultur

PULS Gartenfest 2025 – JOSY

Ihren ersten Erfolg feierte Musikerin JOSY als Teenagerin. Gemeinsam mit ihrer Schwester Mimi nahm sie bei "The Voice Kids" teil und blieb nicht nur den Juroren im Kopf.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.07.2027

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Ein Mann auf einer erleuchteten Bühne.

PULS Musik

2025 gewann JOSY schließlich die "PULS Startrampe"-Wildcard und damit auch einen Auftritt beim "PULS Startrampe Gartenfest". Die Newcomerin gab einen souveränen Mix aus verschiedenen Musikstilen zum Besten - und begeisterte das Publikum nachhaltig.

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