Kultur
PULS Gartenfest 2025 – JOSY
Ihren ersten Erfolg feierte Musikerin JOSY als Teenagerin. Gemeinsam mit ihrer Schwester Mimi nahm sie bei "The Voice Kids" teil und blieb nicht nur den Juroren im Kopf.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 19.07.2027
2025 gewann JOSY schließlich die "PULS Startrampe"-Wildcard und damit auch einen Auftritt beim "PULS Startrampe Gartenfest". Die Newcomerin gab einen souveränen Mix aus verschiedenen Musikstilen zum Besten - und begeisterte das Publikum nachhaltig.