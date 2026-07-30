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Kultur

Modular Festival 2025 – ELLICE

Die Reihe "PULS Festivalheimat" präsentiert einige der schönsten Sommerfestivals in Bayern, darunter das "Modular Festival" in Augsburg. In dieser Folge mit dabei: das Ausnahmetalent Ellice.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 19.07.2027

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Ein Mann auf einer erleuchteten Bühne.

PULS Musik

Die Singer-Songwriterin eroberte 2023 bei "The Voice Kids" mit ihrer Performance von "Grüne Augen lügen nicht" die Herzen der Jury und die des Publikums. Nach rasantem Erfolg mit der Single "Angst>Liebe" startet sie 2025, mit 17 Jahren, ihre Deutschlandtournee.

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