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Anne Hathaway

Kultur

Der Teufel trägt Prada 2 – Anne Hathaways großes Kino-Comeback?

2026 kommen so viele Filme mit Anne Hathaway in die Kinos wie noch nie. Es ist der bisherige Peak ihrer Karriere. Aber soweit wäre es fast nicht gekommen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.08.2026
21:45 - 22:00 Uhr

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Pop Secret Stories – Sendetypical

Pop Secret Stories

Denn ausgerechnet ihr Oscargewinn 2013 machte sie zur meistgehassten Person Hollywoods. Ein Moment, der fast ihre Karriere zerstörte. Jetzt, wo mit "Der Teufel trägt Prada 2" ihr Comeback beginnt, schaut "Pop Secret Stories" auf diesen entscheidenden Moment zurück.

Warum wendet sich die Öffentlichkeit gegen jemanden, der alles richtig macht – und was sagt das über die Gesellschaft aus?

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