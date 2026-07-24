Kultur
Pop Secret Stories: Wann wurde Stranger Things so strange?
Wie wird aus einer der mutigsten und einflussreichsten Serien ein inhaltlich leeres Marketingprodukt? Eine Analyse über verlorene Originalität und den Druck der Streamingära.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.08.2026
- 21:45 - 22:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die Dokumentation beleuchtet, wie kreative Visionen dem Hype und wirtschaftlichen Zwängen weichen – und was das über die aktuelle Krise der Streamingdienste verrät. Gleichzeitig geht es um popkulturelle Schlüsselereignisse und ihre oft unterschätzten Hintergründe.
Welche Themen bewegen die Popkultur gerade wirklich? "Pop Secret Stories" erzählt prägende Schlüsselmomente, die Entwicklungen ausgelöst haben, erklärt verständlich Zusammenhänge und konfrontiert selbst Kenner mit überraschenden Details.