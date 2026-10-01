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The-Bear-Star Jeremy Allen White als Bruce Springsteen

Kultur

Der Bruce Springsteen Film – Das Erfolgsrezept hinter den Musik-Biopics

Biopics sind das Kino-Genre der Stunde. Doch warum spielen ausgerechnet die angesagtesten Hollywoodstars plötzlich Bob Dylan, Bruce Springsteen oder die Beatles?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2026
21:50 - 22:00 Uhr

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Pop Secret Stories – Sendetypical

Pop Secret Stories

Timothée Chalamet als Bob Dylan, Jeremy Allen White als Bruce Springsteen und bald Paul Mescal und Harris Dickinson als Beatles-Legenden. Sie sehen ihren Vorbildern oft kaum ähnlich und singen nicht einmal selbst. Warum also dieser Trend?

Diese Folge von "Pop Secret Stories" geht der Frage nach, weshalb Hollywood für Musikikonen vor allem die größten Stars der Gegenwart besetzt und was das über das Geschäft mit Bio-Pics verrät.

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