Pop Around @ Bauhaus

Obwohl "die Band mit dem Fernseherkopf" in den Socials zuletzt eher unter Hashtags wie #neuedeutschewelle zu finden war, haben sich Tiavo aus Saarbrücken noch nie lange auf einer Genrebaustelle aufgehalten: Angefangen als Rap- bzw. Crossover-Projekt, brachte der 2016er EP-Titel "Fast unfassbar" die Sache schon ziemlich gut auf den Punkt. Anfangs ein Duo, das sich mittlerweile als Kollektiv bezeichnet, ging schon das erste Album "Oh Lucy" (2018) in die Top−25. Sie gingen mit US-Rapper NF oder auch Mike Shinoda (Linkin Park) auf Tour.