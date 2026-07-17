Kultur
Pop Around @ Bauhaus: Tiavo
Tiavo machen mit einer Mischung aus Rap, Rock und elektronischen Einflüssen auf sich aufmerksam. Die geborene Live-Band bringt in Dessau reichlich Energie auf die Bühne des Bauhauses.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 10:35 - 11:35 Uhr
Obwohl "die Band mit dem Fernseherkopf" in den Socials zuletzt eher unter Hashtags wie #neuedeutschewelle zu finden war, haben sich Tiavo aus Saarbrücken noch nie lange auf einer Genrebaustelle aufgehalten: Angefangen als Rap- bzw. Crossover-Projekt, brachte der 2016er EP-Titel "Fast unfassbar" die Sache schon ziemlich gut auf den Punkt. Anfangs ein Duo, das sich mittlerweile als Kollektiv bezeichnet, ging schon das erste Album "Oh Lucy" (2018) in die Top−25. Sie gingen mit US-Rapper NF oder auch Mike Shinoda (Linkin Park) auf Tour.
Zwischen Indie, Disco, Falco und Melancholie
Kurz darauf schlugen Tiavo ein komplett neues Kapitel auf, als sie ihren Sound zwischen Indie-Gitarren, Synthie-Sounds & Co. komplett neu definierten. Was ihnen noch mehr Fans und noch mehr hochtrabende Vergleiche bescheren sollte (u.a. "das personifizierte Dorffest", "das Ende der Tristesse"). Die Band ist vor allem an Stimmungen und Vibes interessiert. Zu Beginn knüpfte die Saarbrücker Gruppe um Leandros Miltiadis Nassioudis (Lucy) und Produzent Xaver Johannes Held (Janneslicht) eher ans Erbe von Falco und Rio Reiser an. Aber aktuell finden sich auch verwegene 70s Genres (Prog, Kraut, Disco & Co.) als Inspirationen fürs nächste Kapitel.
Typisch für Tiavo ist außerdem ein spielerischer, oft ironischer Umgang mit Themen wie Liebe, Exzess oder Alltagsbeobachtungen. Ihre Songs wechseln dabei häufig zwischen emotionaler Melancholie und tanzbarer Euphorie, was ihren Sound besonders vielseitig macht.
Nach dem Tour-Erfolg in Dessau
Nach einer durchweg ausverkauften "Absolute Gewinner-Tour" machen sie in Dessau bei Pop Around @ Bauhaus Halt.
Songliste
- in Bearbeitung
Info
- Bauhaus Dessau, Deutschland, 2026
- Regie: Volker Weicker
- Erstausstrahlung