Pop Around @ Bauhaus: MIA
Die Elektropop-Band MIA feiert das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum mit einem energiegeladenen Live-Konzert und begeistern mit ihrer Musik und Bühnenshow.
- Deutschland 2025
- 31.12.2025
- 05:55 - 06:55 Uhr
Die Berliner Band MIA zählt zu den außergewöhnlichsten Gruppen der deutschen Elektropopszene. Jo Schück empfängt die Band im neuen Bauhaus-Museum Dessau für die Reihe "Pop Around @ Bauhaus". Gemeinsam mit der ganzen Stadt feiern sie das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum.
Seit den 2000er-Jahren zählt MIA zu den Pionier*innen der deutschen Popmusik. Mit Hits wie "Hungriges Herz", "Tanz der Moleküle" und "Fallschirm" haben sie sich als Gruppe fest in die Köpfe der Leute eingebrannt.
MIA: Neue Deutsche Welle trifft Elektropop
Im Fahrwasser des Revivals der Neuen Deutschen Welle gelingt ihnen Anfang der 2000er-Jahre der Durchbruch. Launiger Elektropop und angepunkte Gitarrenriffs treffen aufeinander, während Mieze zu deutschen Texten als extravagante Frontfrau auftrumpft.
Die Livequalitäten der Band sind grandios. Den Elektro-Punks wird von Anfang an ein Hang zur Dramatik attestiert, der sich sowohl optisch als auch musikalisch zeigt. Bereit zu explodieren? Vorhang auf: MIA aus Berlin bei "Pop Around @ Bauhaus" in Dessau.
Songliste
- Bauhaus Dessau, Deutschland, 2025
- Regie: Volker Weicker
- Moderation: Jo Schück