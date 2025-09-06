Hauptnavigation

Pop Around @ Bauhaus: Max Giesinger

Konzert live aus Dessau: Max Giesinger begeistert mit ehrlicher Musik zum 100-jährigen Jubiläum des Bauhaus Museums.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.09.2025
20:15 - 21:15 Uhr

Pop Around @ Bauhaus

Diesmal meldet sich Pop Around @ Bauhaus live aus dem Bauhaus Museum Dessau. Das 100-jährige Jubiläum feiern das Bauhaus Dessau und die ganze Stadt. Aus diesem Grund empfängt unser Moderator Jo Schück Hochkaräter der deutschen Musikszene.

Max Giesinger: Authentisch und nahbar

Der deutsche Singer-Songwriter Max Giesinger begeistert seit Jahren mit authentischer Musik und tiefgründigen Texten. Mit seinen eingängigen Melodien und seinen ehrlichen Geschichten hat er sich in der deutschen Musikszene einen Namen gemacht. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Hit "80 Millionen", der nicht nur in Deutschland, sondern auch international große Erfolge feierte.

In seiner Musik verbindet Max Giesinger Pop, Singer-Songwriter-Elemente und eine Prise Rock. Der sympathische und bodenständige Sänger schafft es, mit seinen Texten und seiner Ausstrahlung eine enge Verbindung zu seinen Fans aufzubauen: Ehrliche Musik für echte Menschen. Mit seinen unzähligen Live-Auftritten hat er sich als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Singer-Songwriter-Szene etabliert.

  • Neues Bauhaus-Museum Dessau, Deutschland 2025
  • Regie: Volker Weicker
  • Moderation: Jo Schück

