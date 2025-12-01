Kultur
Pop Around @ Bauhaus: Loi
Zum 100-jährigen Jubiläum gibt die junge Sängerin Loi ein intimes Live-Konzert im Bauhaus Dessau. Sie begeistert mit ihrer souligen Stimme und starken Bühnenpräsenz.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 31.12.2025
- 06:55 - 08:00 Uhr
Es ist ein Live-Erlebnis der Extraklasse: Host Jo Schück empfängt die stimmstarke deutsche Sängerin Loi im neuen Bauhaus-Museum Dessau für die Reihe "Pop Around @ Bauhaus". Zusammen mit der Newcomerin feiert die ganze Stadt das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum.
Mit über einer Million Follower*innen in ihren sozialen Netzwerken, zwei Songs mit über 100 Millionen Streams und drei Top-3-Singles in den deutschen Airplay-Charts ("Gold", "News" und "Am I Enough") hat Loi aus Mannheim in ihrer jungen Karriere bereits viel erreicht. Ihr Cover von "Blinding Lights" erreichte in Brasilien Goldstatus, und ihre erste Tournee war direkt ausverkauft.
Loi: Kraftvolle Stimme und gute Laune
Lois Stimme trifft den Nerv von Musikliebhabern weltweit, und ständig kommen neue Fans hinzu. Live berührt ihre warme und kraftvolle Stimme besonders, davon konnte sich ihre Fangemeinde auf Lois Solo-Tournee überzeugen. Loi schafft es immer wieder, neue Gute-Laune-Hymne in die Welt zu bringen. Diese positive Energie spüren die Menschen sofort.
Ihre Single "Gold" hat die Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Polen, Brasilien und zuletzt in Korea in Massen zum Tanzen gebracht - und das ist ihr auch bei "Pop Around @ Bauhaus" gelungen.
Songliste
- in Bearbeitung
Info
- Bauhaus Dessau, Deutschland, 2025
- Regie: Volker Weicker
- Moderation: Jo Schück