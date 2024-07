Pop Around @ Bauhaus: Kamrad

"Elektronische Popmusik mit schlechten Gitarrensounds" – so beschreibt der deutsche Sänger Kamrad selbstironisch und augenzwinkernd seinen Sound und stellt direkt klar: "Ich meine das gar nicht negativ. Es ist definitiv Popmusik. Popmusik ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Ich bin großer Fan und höre sie non-stop. Elektronisch ist es in jedem Fall auch, vor allem in der Produktion. Die Gitarrensounds sind das, was dem Ganzen Charakter verleiht. 'I Believe' z.B. ist mit einer alten kaputten Gitarre aufgenommen worden, die ich im Keller meiner Eltern gefunden habe."