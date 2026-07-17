Kultur
Pop Around @ Bauhaus: Jeremias
Jeremias verbinden eingängige Popmelodien mit Elementen aus Disco, Funk und modernem Indie-Sound. Die Jungs aus Niedersachsen haben für die Konzertreihe Pop Around @ Bauhaus live in Dessau gespielt.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 09:35 - 10:35 Uhr
Die Band Jeremias steht für zeitgemäßen deutschsprachigen Indie-Pop und hat sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erarbeitet. Das Quartett aus Hannover besteht aus Sänger Jeremias Heimbach, Gitarrist Oliver Sparkuhle, Bassist Ben Hoffmann und Schlagzeuger Jonas Hermann. Offiziell gegründet wurde die Band 2018, nachdem Heimbach und Sparkuhle bereits zuvor gemeinsam musikalische Projekte verfolgt hatten.
Pop, Indie und der Sprung in die Albumcharts
Der Sound von Jeremias verbindet moderne Popmusik mit Einflüssen aus Funk, Disco und Indie. Markenzeichen der Band sind eingängige Melodien, tanzbare Rhythmen und eine klare musikalische Handschrift. Mit Titeln wie "Grüne Augen lügen nicht", "Liebe zu dritt" oder "Ich mags" entwickelte die Gruppe einen Stil, der gleichermaßen für Leichtigkeit und emotionale Tiefe steht.
Einen wichtigen Karriereschritt markierte das Debütalbum "Golden Hour", das 2021 den Sprung in die deutschen Albumcharts schaffte. Mit den folgenden Veröffentlichungen baute die Band ihre Bekanntheit weiter aus und etablierte sich als feste Größe der jungen deutschen Pop- und Indie-Szene. Charakteristisch für ihre Musik sind persönliche Texte, sorgfältig ausgearbeitete Arrangements und ein charakteristischer Bandsound.
Jeremias begeistert im Bauhaus Dessau
Diese Qualitäten wurden auch beim Auftritt im Bauhaus Dessau deutlich. Ruhige, atmosphärische Passagen folgten mühelos auf kraftvolle und dynamische Momente. Dabei zeigte sich die Band als eingespielte Live-Formation, die ihre Songs mit viel Verve auf die Bühne bringt.
Songliste
- in Bearbeitung
Info
- Bauhaus Dessau, Deutschland, 2026
- Regie: Volker Weicker
- Erstausstrahlung