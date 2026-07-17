Kultur
Pop Around @ Bauhaus: Florian Künstler
Florian Künstler singt über sein eigenes Leben – von früher und von heute. Mit dieser Offenheit und seiner gefühlvollen Musik berührt er die Herzen seiner Fans auch auf der Bauhausbühne in Dessau.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 08:35 - 09:35 Uhr
Florian Künstler kommt aus dem Norden und schreibt Lieder, die nah am Leben sind, und er macht aus seinen eigenen Zweifeln und Erkenntnissen keine Geheimnisse. Das macht den Sänger und Songwriter zu einer der ehrlichsten Stimmen der deutschen Popmusik.
Zwischen Verletzlichkeit und Charts-Erfolgen
Seine Heimat prägt seine Musik bis heute. Der Sänger und Songwriter ist in Lübeck verwurzelt. Über seine Kindheit hat Florian Künstler sich in Interviews offen gezeigt und beschrieben, dass sie nicht leicht war. "Als ich klein war, haben meine Eltern bei mir ihren psychischen Ballast abgeladen", sagt er. Aus dieser Erfahrung speist sich bis heute der ehrliche, oft verletzliche Ton seiner Lieder.
Mittlerweile ist Florian Künstler im oberen Feld der deutschen Charts angekommen. Sein Longplayer "Du bist nicht allein" erreichte Platz 3 und markierte einen wichtigen Schritt in seiner Karriere. Mit Stücken wie "Weil ich dir begegnet bin", "Fremd auf der Party" und "Groß geworden" festigte er seinen Ruf als nahbarer Geschichtenerzähler weiter.
Ein Blick zurück und was im Leben wirklich zählt
Kurz nach seinem 40. Geburtstag nahm sich Florian Künstler zum ersten Mal die Zeit, stehenzubleiben und auf seine bisherigen Erfahrungen zurückzublicken. Unter anderem bleibt für ihn die Erkenntnis, dass am Ende nur Gefühle wie Liebe und Zuneigung zählen, während alles andere vergänglich ist.
Auf seiner großen Sommerfestival-Tour fand Florian Künstler auch den Weg nach Dessau zu Pop Around @ Bauhaus.
Songliste
- in Bearbeitung
Info
- Bauhaus Dessau, Deutschland, 2026
- Regie: Volker Weicker
- Erstausstrahlung