Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Pop Around @ Bauhaus
  4. Pop Around @ Bauhaus: Florian Künstler live im Bauhaus Dessau
Florian Künstler singt in ein Mikrofon.

Kultur

Pop Around @ Bauhaus: Florian Künstler

Florian Künstler singt über sein eigenes Leben – von früher und von heute. Mit dieser Offenheit und seiner gefühlvollen Musik berührt er die Herzen seiner Fans auch auf der Bauhausbühne in Dessau.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
22.08.2026
08:35 - 09:35 Uhr

Mehr

sendetypical logo Pop Around @ Bauhaus

Pop Around @ Bauhaus

Florian Künstler kommt aus dem Norden und schreibt Lieder, die nah am Leben sind, und er macht aus seinen eigenen Zweifeln und Erkenntnissen keine Geheimnisse. Das macht den Sänger und Songwriter zu einer der ehrlichsten Stimmen der deutschen Popmusik.

Zwischen Verletzlichkeit und Charts-Erfolgen

Seine Heimat prägt seine Musik bis heute. Der Sänger und Songwriter ist in Lübeck verwurzelt. Über seine Kindheit hat Florian Künstler sich in Interviews offen gezeigt und beschrieben, dass sie nicht leicht war. "Als ich klein war, haben meine Eltern bei mir ihren psychischen Ballast abgeladen", sagt er. Aus dieser Erfahrung speist sich bis heute der ehrliche, oft verletzliche Ton seiner Lieder.

Mittlerweile ist Florian Künstler im oberen Feld der deutschen Charts angekommen. Sein Longplayer "Du bist nicht allein" erreichte Platz 3 und markierte einen wichtigen Schritt in seiner Karriere. Mit Stücken wie "Weil ich dir begegnet bin", "Fremd auf der Party" und "Groß geworden" festigte er seinen Ruf als nahbarer Geschichtenerzähler weiter.

Ein Blick zurück und was im Leben wirklich zählt

Kurz nach seinem 40. Geburtstag nahm sich Florian Künstler zum ersten Mal die Zeit, stehenzubleiben und auf seine bisherigen Erfahrungen zurückzublicken. Unter anderem bleibt für ihn die Erkenntnis, dass am Ende nur Gefühle wie Liebe und Zuneigung zählen, während alles andere vergänglich ist.

Auf seiner großen Sommerfestival-Tour fand Florian Künstler auch den Weg nach Dessau zu Pop Around @ Bauhaus.

Songliste

  • in Bearbeitung

Info

  • Bauhaus Dessau, Deutschland, 2026
  • Regie: Volker Weicker
  • Erstausstrahlung

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.