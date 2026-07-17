Musik begleitet Alli Neumann seit ihrer Kindheit. Schon früh begann sie, eigene Songs zu schreiben und entwickelte dabei einen unverwechselbaren Stil, in dem sie Emotionen und Offenheit mit Energie und Haltung verbindet. Zunächst sang sie überwiegend auf Englisch. Erst als sie einen ihrer Texte eher spontan ins Deutsche übersetzte, erkannte sie die besondere Kraft ihrer Muttersprache. Die deutschen Texte wirkten unmittelbarer, persönlicher und authentischer – eine Erfahrung, die ihren weiteren musikalischen Weg entscheidend prägte. Heute stehen ihre Songs für moderne deutschsprachige Popmusik, die persönliche Geschichten ebenso aufgreift wie gesellschaftliche Themen.