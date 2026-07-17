Kultur
Pop Around @ Bauhaus: Alli Neumann
Klare Haltung, starke Stimme, große Bühnenpräsenz: Alli Neumann rockt mit ihrer unverwechselbaren Art und ihren eingängigen Melodien das Bauhaus Dessau bei einem ihrer mitreißenden Livekonzerte.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 22.08.2026
- 07:35 - 08:35 Uhr
Alli Neumann, geboren als Alina-Bianca Neumann in Solingen, gehört zu den markantesten Stimmen der deutschen Popmusik. Mit ihrer Mischung aus eingängigen Melodien, kantigen Pop- und Rockelementen sowie persönlichen, oft gesellschaftskritischen Texten hat sie sich in den vergangenen Jahren einen festen Platz in der einheimischen Musikszene erarbeitet. Als Sängerin, Songwriterin und Performerin begeistert sie ein stetig wachsendes Publikum und tourt erfolgreich durch Deutschland. Daneben sammelte sie auch als Schauspielerin Erfahrungen vor der Kamera.
Muttersprache, Familie und Heimat
Musik begleitet Alli Neumann seit ihrer Kindheit. Schon früh begann sie, eigene Songs zu schreiben und entwickelte dabei einen unverwechselbaren Stil, in dem sie Emotionen und Offenheit mit Energie und Haltung verbindet. Zunächst sang sie überwiegend auf Englisch. Erst als sie einen ihrer Texte eher spontan ins Deutsche übersetzte, erkannte sie die besondere Kraft ihrer Muttersprache. Die deutschen Texte wirkten unmittelbarer, persönlicher und authentischer – eine Erfahrung, die ihren weiteren musikalischen Weg entscheidend prägte. Heute stehen ihre Songs für moderne deutschsprachige Popmusik, die persönliche Geschichten ebenso aufgreift wie gesellschaftliche Themen.
Die Musikerin wuchs zweisprachig mit Deutsch und Polnisch auf. Ihre Mutter stammt aus Polen, ihr Vater aus Deutschland. Nach ihrer Geburt in Solingen zog die Familie in die Region um Rzeszów im Südosten Polens, wo Alli Neumann einen großen Teil ihrer Kindheit verbrachte. An diese Zeit erinnert sie sich bis heute gerne: an das Leben auf einem Bauernhof, den starken familiären Zusammenhalt und die enge Gemeinschaft im Dorf. Die Nähe zur Familie sowie die Freiheit und Unbeschwertheit ihrer Kindheit prägen sie bis heute.
Die besondere Verbindung zu Polen
Auch heute fühlt sich Alli Neumann Polen eng verbunden. Sie schätzt die Sprache, die Kultur, die Musik und die historischen Städte des Landes. Zugleich verfolgt sie aufmerksam gesellschaftliche Entwicklungen und bewundert Menschen, die sich für demokratische und soziale Anliegen engagieren. Besonders beeindruckt sie das Engagement vieler Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzen.
Mehrmals im Jahr reist die Sängerin nach Polen z.B. nach Warschau und Krakau. Vor allem Krakau ist für sie ein wichtiger Inspirationsort: Die kreative Atmosphäre der Stadt nutzt sie regelmäßig, um zu schreiben, zu lesen und neue musikalische Ideen zu entwickeln.
Songliste
- in Bearbeitung
Info
- Bauhaus Dessau, Deutschland, 2026
- Regie: Volker Weicker
- Erstausstrahlung