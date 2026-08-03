Kultur
Oben Ohne Open Air 2025 – Edwin Rosen
Kein Sommer in München ohne das "Oben ohne Open Air". Das nicht kommerzielle Festival für junge Leute bringt nationale und internationale Acts auf den Königsplatz – und hat Kultstatus.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.09.2026
- 01:55 - 02:50 Uhr
BHZ, Ennio, Badmómzjay, Jeremias, Nura: Viele bekannte Musiker standen dort schon auf der Bühne. In dieser Folge rückt Edwin Rosen in den Mittelpunkt.
2020 sorgte er mit "leichter/kälter" erstmals für Aufmerksamkeit. Fünf Jahre später gilt er als prägende Kraft der "Neue Neue Deutsche Welle", spielt ausverkaufte Konzerte und beeinflusst zahlreiche Künstlerinnen und Künstler. 2025 war Edwin Rosen live beim "Oben ohne Open Air" auf dem Münchner Königsplatz zu erleben.