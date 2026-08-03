Kultur
Oben Ohne Open Air 2025 – Levin Liam
Junge Musik, gute Stimmung und günstige Tickets: Das "Oben ohne Open Air" bringt auch 2025 wieder angesagte Bands auf den Münchner Königsplatz. Dieses Mal unter anderen mit Levin Liam.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.09.2026
- 03:35 - 04:25 Uhr
BHZ, Ennio, Badmómzjay, Jeremias oder Nura: Viele bekannte Acts standen beim "Oben ohne Open Air" bereits auf der Bühne. Nach Jahren an der Alten Messe und in Riem ist das Festival wieder an den Königsplatz zurückgekehrt und lockt rund 20.000 Fans an.