Kultur
Oben Ohne Open Air 2025 – Kasi
Junge Musik, gute Stimmung und günstige Tickets: Das "Oben ohne Open Air" bringt auch 2025 wieder angesagte Bands auf den Münchner Königsplatz. Dieses Mal unter anderem mit Kasi.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.09.2026
- 02:50 - 03:35 Uhr
Ob BHZ, Ennio, Badmómzjay, Jeremias oder Nura – viele bekannte Acts standen dort bereits auf der Bühne. Nach Stationen an der Alten Messe und in Riem ist das "Oben ohne Open Air" wieder zurück am Königsplatz und lockt inzwischen rund 20.000 Fans an.