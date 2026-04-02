Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. MuVi-Preis
  4. MuVi 2026: Die nominierten Videos im Überblick
Kurzfilmtage Oberhausen Muvi Award Collage 2026

Kultur

Die nominierten Videos im Überblick

Zum 28. Mal präsentieren die Kurzfilmtage den MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo. Vom 2. April bis 2. Mai 2026 können Sie hier unter den nominierten Arbeiten Ihren Favoriten für den MuVi Online-Publikumspreis wählen.

Datum:

Mehr

Teaser Kurzfilmtage Oberhausen Muvi Award

MuVi Online-Publikumspreis

Aus 211 Einreichungen wurden elf Videos für den 28. MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo nominiert. Vom 2. April bis zum 2. Mai habt Ihr die Gelegenheit, eurem Lieblingsclip für den MuVi-Online-Publikumspreis eure Stimme zu geben. Das Gewinnervideo erhält ein Preisgeld von 500 Euro, das bei der Preisverleihung am 2. Mai in Oberhausen überreicht wird. Das Preisgeld ist ausschließlich den Regisseur*innen vorbehalten.

Hier geht es direkt zur Abstimmung:

(in alphabetischer Reihenfolge)

Mit dem MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo führten die Kurzfilmtage 1999 den weltweit ersten Festivalpreis für Musikvideos ein.

In den Jahren seines Bestehens ist der MuVi-Preis Treffpunkt und Forum für Filmemacher*innen, Fachpresse und die Kurzfilmszene geworden - ein Ort, um Entdeckungen zu machen und entdeckt zu werden. Vor allem hat er sich zum echten Publikumsliebling entwickelt. Auch hier plädieren die Kurzfilmtage für die außergewöhnliche visuelle Form.

Nominiert werden ausschließlich aktuelle Musikvideos, deren Regie oder Produktion in Deutschland ansässig sind. Eine unabhängige Kommission wählt aus den Einreichungen Arbeiten aus, die eingeladen und auf dem Festival gezeigt werden.

Eine international besetzte MuVi-Jury prämiert die Preisträger. Zudem wird ein Publikumspreis vergeben, der über Abstimmung im Internet ermittelt wird.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.