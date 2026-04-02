Kultur
Die nominierten Videos im Überblick
Zum 28. Mal präsentieren die Kurzfilmtage den MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo. Vom 2. April bis 2. Mai 2026 können Sie hier unter den nominierten Arbeiten Ihren Favoriten für den MuVi Online-Publikumspreis wählen.
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Aus 211 Einreichungen wurden elf Videos für den 28. MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo nominiert. Vom 2. April bis zum 2. Mai habt Ihr die Gelegenheit, eurem Lieblingsclip für den MuVi-Online-Publikumspreis eure Stimme zu geben. Das Gewinnervideo erhält ein Preisgeld von 500 Euro, das bei der Preisverleihung am 2. Mai in Oberhausen überreicht wird. Das Preisgeld ist ausschließlich den Regisseur*innen vorbehalten.
Hier geht es direkt zur Abstimmung:
(in alphabetischer Reihenfolge)
Mit dem MuVi-Preis für das beste deutsche Musikvideo führten die Kurzfilmtage 1999 den weltweit ersten Festivalpreis für Musikvideos ein.
In den Jahren seines Bestehens ist der MuVi-Preis Treffpunkt und Forum für Filmemacher*innen, Fachpresse und die Kurzfilmszene geworden - ein Ort, um Entdeckungen zu machen und entdeckt zu werden. Vor allem hat er sich zum echten Publikumsliebling entwickelt. Auch hier plädieren die Kurzfilmtage für die außergewöhnliche visuelle Form.
Nominiert werden ausschließlich aktuelle Musikvideos, deren Regie oder Produktion in Deutschland ansässig sind. Eine unabhängige Kommission wählt aus den Einreichungen Arbeiten aus, die eingeladen und auf dem Festival gezeigt werden.
Eine international besetzte MuVi-Jury prämiert die Preisträger. Zudem wird ein Publikumspreis vergeben, der über Abstimmung im Internet ermittelt wird.