Z'am rocken

Mit Unterhaltungskünstler Helge Schneider würde er gern einmal zusammenspielen, sagte Starpianist Igor Levit verblüffender Weise 2017 in einem Interview. Und wenn ein Levit anfragt, sagt ein Helge Schneider nicht "Nein". Und so begegneten sich einer der größten Pianisten unserer Zeit und ein begnadeter Komiker, der zugleich ein außergewöhnlicher Musiker ist, für eine besondere Herausforderung: Nur einen Tag hatten sie Zeit, sich – im Wortsinne – aufeinander einzuspielen und auf ihre eigenen Art miteinander Musik zu machen. Begleitet wurden sie dabei im weltberühmten Münchener Hofbräuhaus von Bayerns bekanntester Musikerfamilie, den Wells.