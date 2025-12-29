Hauptnavigation

Die Wells, Helge Schneider und Igor Levit sitzen auf Stühlen und sprechen in Mikrofone.

Kultur

Z'am rocken

Noch nie hatten sie gemeinsam Musik gemacht, persönlich kannten sie sich kaum: Comedian und Musiker Helge Schneider und Starpianist Igor Levit. Eingeladen von "Z'am rocken" stellten sich die beiden einen ganzen Tag lang einer besonderen Herausforderung: tagsüber Proben – am Abend dann ein gemeinsames Konzert vor Publikum.

Sendetermin
27.01.2026
03:45 - 04:45 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Mit Unterhaltungskünstler Helge Schneider würde er gern einmal zusammenspielen, sagte Starpianist Igor Levit verblüffender Weise 2017 in einem Interview. Und wenn ein Levit anfragt, sagt ein Helge Schneider nicht "Nein". Und so begegneten sich einer der größten Pianisten unserer Zeit und ein begnadeter Komiker, der zugleich ein außergewöhnlicher Musiker ist, für eine besondere Herausforderung: Nur einen Tag hatten sie Zeit, sich – im Wortsinne – aufeinander einzuspielen und auf ihre eigenen Art miteinander Musik zu machen. Begleitet wurden sie dabei im weltberühmten Münchener Hofbräuhaus von Bayerns bekanntester Musikerfamilie, den Wells.

