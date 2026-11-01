International bekannt wurde Uchida vor allem durch ihre Interpretationen der Klavierwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Besonders geschätzt wird sie für ihre Fähigkeit, technische Perfektion mit großer poetischer Tiefe und emotionaler Feinheit zu verbinden. Besonderes Merkmale ihrer Karriere sind die enge Zusammenarbeit mit führenden Orchestern, insbesondere mit den Wiener Philharmonikern, sowie ihre Tätigkeit nicht nur als Solistin, sondern auch als Dirigentin vom Klavier aus. Darüber hinaus engagiert sie sich stark für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker und tritt regelmäßig bei bedeutenden internationalen Festivals auf.