Kultur
Konzert der Wiener Philharmoniker aus Tokio
Seit sieben Jahrzehnten sind die Wiener Philharmoniker regelmäßig in Japan zu Gast. Sie spielen in Tokio unter Riccardo Muti und mit der Pianistin Mitsuko Uchida.
- Produktionsland und -jahr:
- Japan 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 20:15 - 22:05 Uhr
Die Wiener Philharmoniker zu Gast in Tokio: Eine traditionsreiche musikalische Verbindung führt das Orchester im Jahr 2026 erneut in die japanische Hauptstadt.
Wien und Japan: Eine musikalische Verbindung
In der Suntory Hall begegnen die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti der Pianistin Mitsuko Uchida. Sie gestalten ein Konzert von außergewöhnlicher Klangkultur, das mit musikalischer Intensität und einer besonderen Atmosphäre begeistert.
Wenn die Wiener Philharmoniker auf Reisen gehen, entstehen besondere musikalische Begegnungen. Seit sieben Jahrzehnten spielt das Orchester regelmäßig in Japan. Das Gastspiel in Tokio steht exemplarisch für diese gewachsene Verbundenheit zwischen Wien und Japan.
Von Tokio nach Wien: Mitsuko Uchidas musikalischer Werdegang
Am Pult steht Riccardo Muti, einer der bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit und einer der engsten musikalischen Weggefährten der Wiener Philharmoniker. An seiner Seite: die international gefeierte Pianistin Mitsuko Uchida. Geboren in Japan und aufgewachsen in Tokio, zog sie bereits als Kind mit ihrer Familie nach Wien, wo sie an der renommierten Universität für Musik und darstellende Kunst studierte. Diese frühe Prägung durch die Wiener Klassik hat ihren musikalischen Stil nachhaltig beeinflusst – ihr Spiel gilt als beispielhaft für Klarheit, feine Nuancierung und ein tiefes Verständnis musikalischer Zusammenhänge.
International bekannt wurde Uchida vor allem durch ihre Interpretationen der Klavierwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Besonders geschätzt wird sie für ihre Fähigkeit, technische Perfektion mit großer poetischer Tiefe und emotionaler Feinheit zu verbinden. Besonderes Merkmale ihrer Karriere sind die enge Zusammenarbeit mit führenden Orchestern, insbesondere mit den Wiener Philharmonikern, sowie ihre Tätigkeit nicht nur als Solistin, sondern auch als Dirigentin vom Klavier aus. Darüber hinaus engagiert sie sich stark für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker und tritt regelmäßig bei bedeutenden internationalen Festivals auf.
Von den Grammys bis zum britischen Ehrentitel
Für ihre künstlerischen Leistungen wurde Mitsuko Uchida mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit mehreren Grammy Awards sowie dem britischen Ehrentitel "Dame Commander of the Order of the British Empire".
Mit Riccardo Muti, Mitsuko Uchida und den Wiener Philharmonikern vereint dieses Konzert außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten zu einer besonderen musikalischen Begegnung.