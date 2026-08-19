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Das Bild zeigt einen Musiker, der ein Cello spielt, während die Sonne am Horizont aufgeht. Die Silhouette des Musikers ist gut erkennbar, er trägt einen dunklen Anzug und hat blondes Haar. Hinter ihm erstreckt sich ein schöner Lichtschein des Sonnenuntergangs, der das Wasser im Hintergrund beleuchtet. Es sind mehrere Menschen in der Nähe des Musikers zu sehen, die in einem gemütlichen Setting zusammensitzen und die Musik genießen. Die Atmosphäre wirkt entspannt und festlich, passend zu einem musikalischen Ereignis im Freien.

Kultur

Wien am Meer - Die Symphoniker in Triest

Im Frühling 2025 überbrachten die Wiener Symphoniker musikalische Frühlingsgrüße von der Adria, genauer gesagt aus Triest.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.09.2026
10:05 - 10:35 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Das Bild zeigt eine musikalische Darbietung im Freien. Im Vordergrund steht ein Dirigent, der mit erhobenen Armen das Orchester leitet. Er trägt einen eleganten schwarzen Anzug und hat einen Bart. Vor ihm stehen mehrere Musiker, die verschiedene Blasinstrumente spielen. Sie sind ebenfalls formell gekleidet und stehen hinter Notenständern. Im Hintergrund ist eine große, kunstvolle Statue zu sehen, die Teil eines Brunnens ist. Die Skulptur zeigt Figuren, die in einem historischen Stil gestaltet sind, mit einer Darstellung von einem Krieger und anderen mythologischen Elementen. Rund um den Platz sind historische Gebäude mit hellen Fassaden sichtbar, die zum architektonischen Charme des Ortes beitragen. Der Himmel ist klar und blau, was auf einen sonnigen Tag hinweist. Die gesamte Szene vermittelt eine festliche Atmosphäre, die mit der musikalischen Aufführung verbunden ist. Das Event findet im Rahmen des "Primavera da Vienna" Festivals statt, und es scheint, dass das Publikum, das sich im Hintergrund versammelt hat, die Aufführung aufmerksam verfolgt.
Die Wiener Symphoniker kehren zurück, um die historische Verbindung zwischen Wien und Triest zu feiern.
Quelle: Wiener Symphoniker

Das traditionsreiche Orchester, unter der Leitung von Petr Popelka, feierte den Frühlingsbeginn mit einem besonderen Konzert in Triest - im Rahmen des neu ins Leben gerufenen Osterfestivals Primavera da Vienna!

Gemeinsam mit den Musikern begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise durch die italienische Hafenstadt, die historisch eng mit Wien verbunden ist. Es erwartet uns ein musikalisch-kulinarischer Streifzug durch die charmanten Kaffeehäuser, die umliegenden Osmize und die Fischlokale am Molo.

Regie: Madlene Feyrer

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