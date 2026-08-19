Kultur
Wien am Meer - Die Symphoniker in Triest
Im Frühling 2025 überbrachten die Wiener Symphoniker musikalische Frühlingsgrüße von der Adria, genauer gesagt aus Triest.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.09.2026
- 10:05 - 10:35 Uhr
Das traditionsreiche Orchester, unter der Leitung von Petr Popelka, feierte den Frühlingsbeginn mit einem besonderen Konzert in Triest - im Rahmen des neu ins Leben gerufenen Osterfestivals Primavera da Vienna!
Gemeinsam mit den Musikern begeben wir uns auf eine Entdeckungsreise durch die italienische Hafenstadt, die historisch eng mit Wien verbunden ist. Es erwartet uns ein musikalisch-kulinarischer Streifzug durch die charmanten Kaffeehäuser, die umliegenden Osmize und die Fischlokale am Molo.
Regie: Madlene Feyrer