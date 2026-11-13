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Mark Lettieri spielt auf der Bühne Gitarre

Kultur

WDR Big Band feat. Mark Lettieri

Mark Lettieri plus Jason "JT" Thomas, das ergibt geballte Fusion-Power, quasi "Snarky Puppy ohne Bläser". Dazu gesellen sich mit Wes Stephenson am Bass und Daniel Porter an den Keyboards weitere Musiker aus der Texas Szene und damit dem erweiterten Umfeld von Snarky Puppy.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
01.12.2026
02:05 - 03:05 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Addiert man statt Snarky Puppy nun die WDR Big Band mit ihren brillanten Bläsern hinzu, müsste sich in der Summe also ein irgendwie verwandtes Klangspektrum ergeben. Was sich nur zu schnell als Trugschluss herausstellt: Zweifellos garantiert die spektakuläre Formation "WDR Big Band + Snarky Puppy Rhythm Section" ein Höchstmaß an Power und Energie, und doch dürfte das musikalische Resultat etwas völlig Neues, womöglich sogar bislang Ungehörtes bringen – ein Großensemble der neuen Art: The New Funky Side of Things!

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