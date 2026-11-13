Kultur
WDR Big Band feat. Mark Lettieri
Mark Lettieri plus Jason "JT" Thomas, das ergibt geballte Fusion-Power, quasi "Snarky Puppy ohne Bläser". Dazu gesellen sich mit Wes Stephenson am Bass und Daniel Porter an den Keyboards weitere Musiker aus der Texas Szene und damit dem erweiterten Umfeld von Snarky Puppy.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 02:05 - 03:05 Uhr
Addiert man statt Snarky Puppy nun die WDR Big Band mit ihren brillanten Bläsern hinzu, müsste sich in der Summe also ein irgendwie verwandtes Klangspektrum ergeben. Was sich nur zu schnell als Trugschluss herausstellt: Zweifellos garantiert die spektakuläre Formation "WDR Big Band + Snarky Puppy Rhythm Section" ein Höchstmaß an Power und Energie, und doch dürfte das musikalische Resultat etwas völlig Neues, womöglich sogar bislang Ungehörtes bringen – ein Großensemble der neuen Art: The New Funky Side of Things!