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Auf dem Bild ist eine künstlerische Collage zu sehen, die eine weibliche Figur in einem auffälligen, roten Kleid mit einem drapierten Kragen zeigt. Die Figur hat eine neutrale Gesichtsausdruck, und ihre Haare sind in einem glatten Stil nach hinten gekämmt. Um sie herum sind zwei sculpturale Köpfe aus Stein dargestellt, die einen männlichen Charakter repräsentieren. Diese Köpfe sind in Profilansicht angeordnet und scheinen der weiblichen Figur gegenüber zu stehen. Der Hintergrund ist in einem hellen, einheitlichen Farbton gehalten, der die zentrale Figur und die Skulpturen hervorhebt. Die gesamte Komposition vermittelt einen künstlerischen und dramatischen Eindruck.

Kultur

Tosca - Aus der Oper im Steinbruch 2026

Als größte Naturbühne Europas ist die spektakuläre Freiluft-Arena im Steinbruch St. Margarethen für ihre einzigartigen Opern-Erlebnisse bekannt. Heuer Giacomo Puccinis „Tosca“.

Datum:

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Mit Giacomo Puccinis "Tosca" kehrt 2026 eine der beliebtesten Opern der Welt in den Steinbruch zurück.

Die Produktion verspricht ein Feuerwerk der Emotionen mit unvergesslichen Arien, die in der Felslandschaft des Steinbruchs den perfekten Widerhall finden!

Für Bühnenregie und Bühnenbild zeichnet wieder Thaddeus Strassberger verantwortlich, der nach "Turandot" (2021) und "Aida" (2024) erneut ein spektakuläres Verismo-Werk in der Naturkulisse inszeniert.

Das Publikum darf sich heuer auf ein prunkvolles, monumentales Bühnenbild freuen, das in das barocke Rom der Napoleonischen Kriege um 1800 entführen soll. Die Titelpartie verkörpert Sopranistin Joyce El-Khoury, die bereits 2023 als Femme fatale "Carmen" in der Oper im Steinbruch begeisterte. Unter der Leitung von Valerio Galli spielt das Piedra Festivalorchester, es singen der Philharmonia Chor Wien und der Kinderchor der Gumpoldskirchner Spatzen.

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