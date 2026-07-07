Tosca - Aus der Oper im Steinbruch 2026

Die Produktion verspricht ein Feuerwerk der Emotionen mit unvergesslichen Arien, die in der Felslandschaft des Steinbruchs den perfekten Widerhall finden!



Für Bühnenregie und Bühnenbild zeichnet wieder Thaddeus Strassberger verantwortlich, der nach "Turandot" (2021) und "Aida" (2024) erneut ein spektakuläres Verismo-Werk in der Naturkulisse inszeniert.



Das Publikum darf sich heuer auf ein prunkvolles, monumentales Bühnenbild freuen, das in das barocke Rom der Napoleonischen Kriege um 1800 entführen soll. Die Titelpartie verkörpert Sopranistin Joyce El-Khoury, die bereits 2023 als Femme fatale "Carmen" in der Oper im Steinbruch begeisterte. Unter der Leitung von Valerio Galli spielt das Piedra Festivalorchester, es singen der Philharmonia Chor Wien und der Kinderchor der Gumpoldskirchner Spatzen.