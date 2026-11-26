Kultur
Tingvall Trio – Leverkusener Jazztage 2026
Das Tingvall Trio tritt im Rahmen der 47. Leverkusener Jazztage mit seinem aktuellen Tour-Programm "Pax" auf. Mit großer Spielfreude lotet das Trio die Möglichkeiten des Genres Jazz aus.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.12.2026
- 01:45 - 02:45 Uhr
Dabei steht melodische Eleganz von skandinavisch geprägtem Jazz gleichberechtigt neben farbenfrohen Latin-Sounds und druckvollem Rock. So unterschiedlich ihre Herkunft ist, so eindeutig ist ihre gemeinsame Sprache: Musik.
Das Tingvall Trio besteht aus dem schwedischen Pianisten Martin Tingvall, dem kubanischen Kontrabassisten Omar Rodriguez Calvo und dem deutschen Schlagzeuger Jürgen Spiegel – und lässt aus der Individualität seiner Protagonisten ein neues Ganzes entstehen.
Zum Titel des Albums "Pax" sagt Martin Tingvall: "In einer Welt voller Unruhe und zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung war es mir ein besonderes Anliegen, mit unserer Musik ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Bereits mit unserem Album 'Birds' haben wir versucht, die beunruhigenden Entwicklungen unserer Zeit musikalisch zu reflektieren. Seitdem hat sich vieles auf der Welt weiter zum Negativen verändert. Als Musiker möchte ich dem nicht schweigend zusehen. 'PAX' soll zum Nachdenken anregen, zur Ruhe einladen – und ein klares Zeichen für den Frieden sein."