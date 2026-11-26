Zum Titel des Albums "Pax" sagt Martin Tingvall: "In einer Welt voller Unruhe und zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung war es mir ein besonderes Anliegen, mit unserer Musik ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Bereits mit unserem Album 'Birds' haben wir versucht, die beunruhigenden Entwicklungen unserer Zeit musikalisch zu reflektieren. Seitdem hat sich vieles auf der Welt weiter zum Negativen verändert. Als Musiker möchte ich dem nicht schweigend zusehen. 'PAX' soll zum Nachdenken anregen, zur Ruhe einladen – und ein klares Zeichen für den Frieden sein."