The Hooters beim SWR Sommerfestival 2025 in Speyer

Unter dem Motto "45 Alive" feiern The Hooters beim "SWR Sommerfestival 2025" in Speyer ihre 45-jährige Bandgeschichte mit unvergesslichen Klassikern.

Ihre Welthits wie "All You Zombies", "Johnny B." und "Satellite" platzieren sich bis heute regelmäßig in den Charts. Mit einer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock begeistert die aus Philadelphia stammende Band ihre Fans bei der Jubiläumstour.

Das 2023 veröffentlichte Album "Rocking & Swing" markiert eine Rückkehr der Hooters zu ihren musikalischen Wurzeln der frühen 1980er-Jahre. Auf diesem Album sind auch erstmalige Aufnahmen einiger früher Songs zu finden, die sie in den Anfängen auf Clubkonzerten live performed hatten.

The Hooters teilten während ihrer Bandgeschichte schon die Konzertbühnen mit Stars wie U2, The Police, Bryan Adams und Peter Gabriel.

