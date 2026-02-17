Kultur
SWR Big Band – Heimspiel #17.1
"Mehr als nur Freunde" - das bezeichnet die Beziehung zwischen der SWR Big Band und Sammy Nestico (1924-2021). Die Musiklegende war unter anderem für das Count Basie Orchestra tätig.
Außerdem schrieb er für Barbara Streisand und Frank Sinatra und hatte mit Quincy Jones eine gemeinsame Big Band. Der Arrangeur kam mit 80 Jahren zum ersten Mal für eine CD Produktion nach Stuttgart. Dort lernte Nestico die SWR Big Band kennen und lieben.
Im Lauf der Jahre sind fünf CDs entstanden - die jüngste, mit der sich die Big Band posthum vor Sammy verneigt, heißt "More Than Just Friends". Sie enthält sowohl ausgesuchte Werke aus dem Nestico-Repertoire als auch bis dato unveröffentlichte Stücke, die Sammy exklusiv für die Band geschrieben hatte. Seine Musik swingt, hat Soul, Funk und Blues und ist extrem gut hörbar.
Im Stuttgarter Römerkastell präsentierte die SWR Big Band die Songs als Premiere unter Leitung ihres Lead-Posaunisten Marc Godfroid.