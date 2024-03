Kultur

Startrampe COVERED: Diana Goldberg und Damona

"Startrampe COVERED" zeigt einzigartige Coverversionen - gespielt von den besten neuen Acts. Dazu ihre Geschichten: Warum hat der Song das Leben der Künstler verändert? Wie steht er im Verhältnis zur eigenen Musik? In dieser Folge mit Diana Goldberg, die es mit The Weeknd raus aus dem Klassikkorsett geschafft hat, und Damona, die zu den aufregendsten Durchstarterinnen im modernen Gitarrenpop gehört. Mit ihren Songs sammelt Diana Goldberg Millionen von Streams und ist auch live auf der Bühne in ganz Deutschland unterwegs. Die erst 17-jährige Damona heißt eigentlich Anja Seelos und ist in einer bayerischen Provinz aufgewachsen. Ihre musikalische Reise begann bei "The Voice Kids", wo sie 2020 mit ihrem Cover von "The Hanging Tree" die Juroren Max Giesinger und Deine Freunde begeisterte. Ihr aktuelles Management wurde auf Anja aufmerksam, als sie ein Cover von den Ärzten auf TikTok hochlud. Mit Videos zu ihrer Musik, aber auch zu Themen wie Diversität,

Datum: 18.03.2024