Kultur
Soundcheck Österreich - Starke Stimmen, Starke Frauen - Die Show zum Weltfrauentag
Eine fulminante Show zum Weltfrauentag 2025 aus dem Globe Wien.
- Datum:
- Sendetermin
- 10.03.2026
- 02:10 - 03:50 Uhr
Von Kabarett bis Popmusik treffen zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler unter dem Motto "#WEARE - STARKE STIMMEN, STARKE FRAUEN" zusammen.
Das großartige Line-Up, der von Singer-Songwriterin Virginia Ernst veranstalteten Konzertreihe #WEARE, kann sich wahrlich sehen lassen. Denn die Kernölamazonen, Michael Niavarani und das Simpl Ensemble, Stella Jones, die Schick Sisters, Christina Kiesler (Bild oben) und viele mehr sorgen an diesem Abend garantiert für beste Unterhaltung.
Moderation: Silvia Schneider und Markus Freistätter.