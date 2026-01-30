Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine junge Frau, die auf einer Wasserrutsche steht. Sie trägt ein helles, ärmelloses Oberteil und eine hellblaue Shorts. Die Frau hat einen lächelnden Ausdruck und scheint zu schreien oder zu lachen. Der Hintergrund ist grün und zeigt eine bewaldete Umgebung. Die Wasserrutsche, auf der sie steht, ist orange und hat eine spiralförmige Form. Es gibt keinen sichtbaren Wasserspieleffekt, und der Fokus liegt auf der positiven Ausstrahlung der Frau.

Kultur

Soundcheck Österreich - Starke Stimmen, Starke Frauen - Die Show zum Weltfrauentag

Eine fulminante Show zum Weltfrauentag 2025 aus dem Globe Wien.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.03.2026
02:10 - 03:50 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Auf dem Bild sind zwei Frauen zu sehen, die nebeneinander stehen und in die Kamera lächeln. Die Frau links trägt ein schwarzes, ärmelloses Kleid und hat ihre langen, dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie hat rosa Ohrringe und eine auffällige rosa Kette. Die Frau rechts trägt ein schwarzes Kleid mit weiten, langen Ärmeln, das an der Taille mit einem breiten, roten Gürtel betont ist. Sie hat ihre dunklen Haare offen und trägt ebenfalls rosa Ohrringe. Der Hintergrund des Bildes ist einheitlich hell. Die beiden Frauen strahlen eine freundliche und einladende Atmosphäre aus.
Kernölamazonen.
Quelle: #weare world women's day

Von Kabarett bis Popmusik treffen zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler unter dem Motto "#WEARE - STARKE STIMMEN, STARKE FRAUEN" zusammen.

Das großartige Line-Up, der von Singer-Songwriterin Virginia Ernst veranstalteten Konzertreihe #WEARE, kann sich wahrlich sehen lassen. Denn die Kernölamazonen, Michael Niavarani und das Simpl Ensemble, Stella Jones, die Schick Sisters, Christina Kiesler (Bild oben) und viele mehr sorgen an diesem Abend garantiert für beste Unterhaltung.

Moderation: Silvia Schneider und Markus Freistätter.

