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BAYERN 3-Abend in Ochsenfurt: Sophie and the Giants. Begeistertes Publikum

Kultur

Sophie & The Giants – Best-of Radltour-Konzerte 2025

Am Festplatz am Main im unterfränkischen Ochsenfurt freuen sich 17.000 Menschen auf Sophie & The Giants. Hinter dem Bandnamen verbirgt sich die englische Sängerin Sophie Scott.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.06.2026
00:55 - 01:25 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Seit einigen Jahren mischt Sophie Scott die europäischen Charts auf. Beim "Radltour-Konzert" 2025 tritt sie direkt am Main in Plateau-Boots und einem "Kleinen Schwarzen" unter einem sternenklaren Vollmondhimmel auf.

Dabei ist Sophie nahbar, sweet und auf Augenhöhe mit den Fans und lernt sogar fränkisch ("Allmächd!"). Sie hat einen DJ mit pinker Plüschjacke dabei und eine Frau am Drum-Pad.

Zwischen Selfies mit den Fans wird bei den Songs "Paradise", "Hypnotized" und "Red Light" zusammen getanzt, gesprungen und gefeiert.

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