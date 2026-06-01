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Schlosspark Schönbrunn

Kultur

Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026

Vor der Traumkulisse von Schloss Schönbrunn laden die Wiener Philharmoniker alljährlich zu einem Open-Air-Konzert der Extraklasse ein. 2026 steht Lorenzo Viotti am Dirigentenpult.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2026
Datum:
Sendetermin
20.06.2026
20:15 - 21:55 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Erstmals dirigiert Lorenzo Viotti die Wiener Philharmoniker. Auf dem Programm stehen bekannte Melodien aus Oper, Operette und Musical. Als Solist ist der walisische Bariton Bryn Terfel zu erleben.

Werke aus Oper, Operette und Musical

Der Schwerpunkt des diesjährigen Programms liegt auf bekannten Opern- und Operettenmelodien sowie auf Musical-Hits. Der international gefragte Dirigent Lorenzo Viotti hat sich insbesondere im Opern- und Konzertrepertoire einen Namen gemacht und begeistert durch seine energiegeladene, präzise und zugleich emotional tiefgehende Interpretation.

Der walisische Bariton Bryn Terfel zählt zu den herausragenden Sängern seiner Zeit und ist weltweit für seine ausdrucksstarken Opernrollen sowie seine eindrucksvolle Bühnenpräsenz bekannt.

Musik als verbindende Kraft

Die Wiener Philharmoniker gelten zu Recht als einer der bedeutendsten kulturellen Botschafter Österreichs. Die verbindende Kraft der Musik ist ihnen dabei wichtig – als Zeichen von Hoffnung, Toleranz und Völkerverständigung.

Programm

Franz von Suppè: Ouvertüre zur Operette "Leichte Kavallerie"
Arrigo Boito: "Son lo spirito che nega", Arie des Mefistofele aus der Oper "Mefistofele"
Giacomo Puccini: Intermezzo zum 3. Akt aus der Oper "Manon Lescaut"
Giuseppe Verdi: "Ehi! paggio!", Arie des Falstaff aus der Oper "Falstaff"
Peter I. Tschaikowsky: Trepak aus dem Ballett "Der Nussknacker"
Florence Price: "Adoration" (Arrangement: Elaine Fine)
Erich Wolfgang Korngold: "Straussiana"
Richard Wagner: "Abendlich strahlt der Sonne Auge" aus der Oper "Das Rheingold"
Jules Massenet: "Méditation" aus der Oper "Thaïs" (Solist Rainer Honeck)
Maurice Ravel: "Daphnis et Chloé", Suite Nr. 2
Jerry Bock: "If I Were a Rich Man", Lied des Tevje aus dem Musical "Fiddler on the Roof"

Mit

Wiener Philharmoniker
Lorenzo Viotti - Musikalische Leitung
Bryn Terfel - Gesang
Rainer Honeck - Violine

Info

  • Erstausstrahlung
  • Regie - Henning Kasten

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