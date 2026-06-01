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Wolkenturm und Schlosspark Grafenegg

Kultur

Sommernachtsgala Grafenegg 2026

Die Sommernachtsgala in Grafenegg zählt zu den schönsten Traditionen des Musiklandes Österreich, das Vorfreude auf viele weitere Highlights weckt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.06.2026
21:55 - 23:35 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Als Solist:innen sind diesmal drei außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten mit dabei: Die aus den USA stammende Sopranistin Angel Blue, deren Stimme große Bühnen weltweit füllt, der ausdrucksstarke, für sein warmes Timbre gefeierte Tenor Bogdan Volkov, sowie die österreichische Cellistin Julia Hagen, die mit technischer Brillanz und feinem Gespür für Klangfarben begeistert.

Am Pult des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich steht dessen Chefdirigent Fabien Gabel. Mit Charme, Witz und großer Spielfreude erklingt ein musikalischer Bogen von prachtvollen Orchesterstücken über mitreißende Arien und Duette bis hin zu orchestralen Werken.

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