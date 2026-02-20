Hauptnavigation

  4. Sir Simon Rattle dirigiert die Matthäuspassion
Sir Simon Rattle dirigiert die Matthäuspassion

Der künftige Chefdirigent Sir Simon Rattle führt mit Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Bachs monumentale "Matthäus-Passion" auf.

03.04.2026
09:05 - 11:55 Uhr

Den "Mount Everest der Musik" nannte der amerikanische Regisseur Peter Sellars Bachs "Matthäus-Passion" einmal. Nun erklimmt Simon Rattle diesen Gipfel der abendländischen Musik mit dem Chor und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Auch die erlesene Riege der Gesangssolisten lässt die Erwartung steigen. Camilla Tilling, Magdalena Kožená, Mark Padmore und weitere sind mit von der Partie.

Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Evangelisten zu, der das Passionsgeschehen nicht nur erzählt, sondern als Zeuge innerlich selbst beteiligt und berührt ist. Mit dem britischen Tenor Mark Padmore übernimmt einer der charismatischsten Evangelisten unserer Tage den Part - für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ein freudiges Wiedersehen mit einem langjährigen künstlerischen Freund und ehemaligen Artist in Residence.

