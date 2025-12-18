Kultur
Simon Rattle und das BRSO mit Schumann und Strawinsky
Ein Highlight in der Münchner Isarphilharmonie markiert das Konzert mit Simon Rattle und dem BRSO vom November 2025. Auf dem Programm stehen zwei Werke von Robert Schumann und Igor Strawinsky.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.01.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Schumanns zweite Symphonie steht in faszinierender Weise zwischen der strengen Klarheit der klassischen Tradition und der subjektiven Erzählweise der Romantik. Märchenhaft wird es dann mit Strawinskys Ballettmusik um den sagenhaften "Feuervogel".
Schumanns zweite Symphonie spiegelt die inneren Widersprüche, mit denen der Komponist sich zu einer Zeit plagte, als er unter schweren Depressionen litt, von denen er sich durch einen Umzug von Leipzig nach Dresden zu befreien hoffte. Erst der letzte Satz bringt den Wendepunkt und endet in festlich-freudigen Fanfarentönen.
Strawinskys "Feuervogel" wird nicht in der gekürzten Form der Orchestersuite, sondern als komplette Ballettfassung dargeboten. Mit seiner Komposition erlangte Strawinsky weltweite Berühmtheit. In hinreißenden Klangfarben und unwiderstehlichen Rhythmen illustriert der Komponist die Geschichte um die verzauberte Prinzessin Zarewna im Garten des Zauberers Kastchej, um den Prinzen Iwan Zarewitsch und den geheimnisvollen, mächtigen Feuervogel.