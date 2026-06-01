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Schlussapplaus des Konzerts mit dem BRSO unter der Leitung von Sir Simon Rattle in der Elbphilharmonie

Kultur

Simon Rattle dirigiert Mahlers Zweite in der Elbphilharmonie

Ohne Mahlers Zweite Sinfonie wäre die Klassikwelt nicht nur um ein monumentales Werk ärmer – Sir Simon Rattle hätte sich vielleicht für einen anderen Lebensweg entschieden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.06.2026
22:00 - 23:35 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Er hatte die "Auferstehungssinfonie" als Kind gehört, wie Sir Simon Rattle in einem Interview zugab. "Aufersteh'n, ja aufersteh'n, wirst du!" Ergreifend optimistisch trägt der Chor die religiös und philosophisch motivierte Kernbotschaft des Werks vor.

Bis heute sind Aufführungen dieser monumentalen "Auferstehungssinfonie" ein beeindruckendes Ereignis – nicht nur in Hamburg, wo dem Komponisten im "Michel" einst die Eingebung für das Chorfinale kam. Dieses Mammutwerk präsentiert Sir Simon Rattle mit dem Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks. Darüber hinaus erklingen altenglische Verse in Henry Prucells "Remember Not Lord Our Offences" und Robert Schumann sehnsuchtsvolle Hebbel-Vertonung "Nachtlied".

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