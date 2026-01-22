Kultur
Semperopernball 2026
Am 6. Februar ist es wieder so weit: Dann verwandelt sich die Dresdner Semperoper erneut in den schönsten Ballsaal der Welt. Unter dem Motto "Film ab! SemperOpernball 2026 Elegant. Emotional. Einzigartig." verspricht der Abend zu einer unvergesslichen Ballnacht voller Glanz und künstlerischer Highlights zu werden.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 07.02.2026
- 20:15 - 23:00 Uhr
Neben der sächsischen Staatskapelle unter der Leitung von Stardirigent Jonathan Darlington bereiten unter anderen die Cellistin Anastasia Kobekina und der Tenor Jonathan Tetelman den zahlreichen Gästen in der Oper sowie den Zuschauern auf dem Theaterplatz einen berauschenden Abend.
Moderatorin Annika Lau und Tanzjuror Joachim Llambi führen durch den Abend. Das Highlight ist wieder der traditionelle Walzer der Debütanten. Im Anschluss an die Balleröffnung geht es direkt weiter mit dem "Ballgeflüster". Annika Lau ist dazu gemeinsam mit Marco Schreyl in der Semperoper unterwegs und interviewt neben den Preisträgerinnen und Preisträgern zahlreiche andere Gäste des Abends.