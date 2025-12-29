Hauptnavigation

Menschen stehen Arm in Arm auf einer Bühne.

Kultur

Schmidbauer, Kälberer, Ringlstetter – LIVE 2024

Bei ihrem Auftritt auf dem Münchner "Tollwood"-Festival laden Werner Schmidbauer und Martin Kälberer immer einen Gast zum gemeinsamen Musizieren ein. Diesmal Hannes Ringlstetter.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.01.2026
03:00 - 03:45 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Die beiden Gitarristen Schmidbauer und Ringlstetter werden von Multi-Instrumentalist Martin Kälberer begleitet, der die musikalischen Welten gekonnt verbindet. Das Trio spielt Hits wie "An am Abend so wia heit", "Niederbayern", "Heller Schein" und "Pfeilgradaus".

Der niederbayerische Unterhaltungskünstler, TV-Moderator, Schauspieler, Kabarettist und Buchautor Hannes Ringlstetter brilliert vor allem als Musiker mit hintersinniger Ironie.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein unterhaltsamer und stimmungsvoller Musikabend.

1h 7min

