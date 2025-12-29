Kultur
Schmidbauer & Kälberer laden ein: SchmidbauerS
Seit 15 Jahren sind Werner Schmidbauer und Martin Kälberer ein fester Bestandteil des Line-Ups beim Münchner "Tollwood"-Festival: mit ihrem Programm "Schmidbauer und Kälberer laden ein …".
27.01.2026
02:20 - 03:00 Uhr
Diesmal haben sie die Mitglieder ihrer früheren Band "SchmidbauerS" eingeladen und feiern mit ihnen und dem Publikum ein großes Jubiläum: 30 Jahre nach Veröffentlichung ihres ersten Albums und nach zehnjähriger Pause haben sie nämlich ein neues Album aufgenommen.
Das Studioalbum trägt den Titel "Mia san oans". Diese Wiedervereinigung wurde auf dem "Tollwood"-Festival mit einem großen Konzert gefeiert. Als besonderer Gast war die Folksängerin Valerie McCleary eingeladen.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein stimmungsvoller Musikabend mit Hits wie "An am Abend so wia heit", "Am liebstsn’n daad i jetz" und "Strandlied".