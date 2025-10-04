Kultur
Sasha Scolnik-Brower dirigiert den ARD Musikwettbewerb
Zum Abschluss des 74. ARD-Musikwettbewerbs präsentieren sich die Besten der drei Instrumentenkategorien beim finalen Preisträgerkonzert im Münchner Herkulessaal der Residenz. Dirigent Sasha Scolnik-Brower übernimmt die Leitung des Preisträgerkonzerts mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2025
- 21:45 - 23:10 Uhr
Im Fach Klarinette erspielte sich Elad Navon (Israel) den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Hongyi Jiang (China) und der dritte Preis an Lev Zhuravskii (Russland).
Im Finale der Trompeten sicherte sich Robin Paillet (Frankreich) den Sieg. Den zweiten Preis errang Sandro Hirsch (Deutschland). Raphaël Horrach (Frankreich) wurde mit dem dritten Preis ausgezeichnet.
Im letzten Finale im Fach Klavier ging der erste Preis an Liya Wang (China). Mit dem zweiten Preis wurde Elias Ackerley (Großbritannien) ausgezeichnet und den dritten Preis erspielte sich Jiwon Yang (Korea).