Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. Sasha Scolnik-Brower dirigiert den ARD Musikwettbewerb
Standbild: 67. Internationaler Musikwettbewerb der ARD

Kultur

Sasha Scolnik-Brower dirigiert den ARD Musikwettbewerb

Zum Abschluss des 74. ARD-Musikwettbewerbs präsentieren sich die Besten der drei Instrumentenkategorien beim finalen Preisträgerkonzert im Münchner Herkulessaal der Residenz. Dirigent Sasha Scolnik-Brower übernimmt die Leitung des Preisträgerkonzerts mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2025
21:45 - 23:10 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Im Fach Klarinette erspielte sich Elad Navon (Israel) den ersten Preis. Der zweite Preis ging an Hongyi Jiang (China) und der dritte Preis an Lev Zhuravskii (Russland).

Im Finale der Trompeten sicherte sich Robin Paillet (Frankreich) den Sieg. Den zweiten Preis errang Sandro Hirsch (Deutschland). Raphaël Horrach (Frankreich) wurde mit dem dritten Preis ausgezeichnet.

Im letzten Finale im Fach Klavier ging der erste Preis an Liya Wang (China). Mit dem zweiten Preis wurde Elias Ackerley (Großbritannien) ausgezeichnet und den dritten Preis erspielte sich Jiwon Yang (Korea).

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.