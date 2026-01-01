Kultur
Rolando Villazón: Mozart von A bis Z
70 Jahre und kein bisschen leise: die Mozartwoche feiert Geburtstag! Anlass genug für eine Rückschau auf das Festival, präsentiert von Festivalleiter Rolando Villazón.
- Datum:
- Sendetermin
- 31.01.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Die Mozartwoche Salzburg ist eines der wichtigsten Musikfestivals Europas - 2026 feiert sie ihr 70-jähriges Jubiläum und beweist einmal mehr ihre Lebendigkeit.
Das liegt natürlich auch am Chef persönlich - Intendant Rolando Villazón hat mit gewohnter Energie und Begeisterungsfähigkeit frischen Wind in das traditionsreiche Festival gebracht.
Mit dabei: Stars wie Cecilia Bartoli, René Pape, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Roberto González-Monjas, die Mariachi und die Puppen des Salzburger Marionettentheaters.
Und frei nach Villazóns Motto „Mozart lebt!“ bittet Barbara Rett den Intendanten zum vergnüglichen "Mozart von A bis Z" - von "Amadeus" bis "Zauberflöte"!