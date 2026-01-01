Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann, der entspannt auf einer Geländerbrüstung in einem prunkvollen Konzertsaal sitzt. Er trägt ein blaues Sakko, ein helles Hemd und einen auffälligen roten Schal. Der Mann hat lockiges, dunkles Haar und eine Brille. Im Hintergrund sind die charakteristischen Merkmale des Konzertsaals zu sehen: hohe, mit kunstvollen Verzierungen dekorierte Wände in sanften Farbtönen, mehrere raffinierte Kronleuchter, die den Raum beleuchten, und ein großes, aufwendiges Orgelinstrument an der Wand. Die Bühne ist mit hellem Holz ausgelegt und hat Treppenstufen, die ins Publikum führen. Die gesamte Atmosphäre vermittelt einen eleganten und festlichen Eindruck, passend zu einem Musikfestival.

Kultur

Rolando Villazón: Mozart von A bis Z

70 Jahre und kein bisschen leise: die Mozartwoche feiert Geburtstag! Anlass genug für eine Rückschau auf das Festival, präsentiert von Festivalleiter Rolando Villazón.

31.01.2026
20:15 - 21:45 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Die Mozartwoche Salzburg ist eines der wichtigsten Musikfestivals Europas - 2026 feiert sie ihr 70-jähriges Jubiläum und beweist einmal mehr ihre Lebendigkeit.

Das liegt natürlich auch am Chef persönlich - Intendant Rolando Villazón hat mit gewohnter Energie und Begeisterungsfähigkeit frischen Wind in das traditionsreiche Festival gebracht.

Mit dabei: Stars wie Cecilia Bartoli, René Pape, Martha Argerich, Daniel Barenboim, Roberto González-Monjas, die Mariachi und die Puppen des Salzburger Marionettentheaters.

Und frei nach Villazóns Motto „Mozart lebt!“ bittet Barbara Rett den Intendanten zum vergnüglichen "Mozart von A bis Z" - von "Amadeus" bis "Zauberflöte"!

