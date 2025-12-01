Kultur
Rag´n Bone Man - Donauinselfest 2025
Einer der größten Weltstars gibt sich die Ehre auf der Hitradio Ö3 Festbühne auf dem Donauinselfest: Rag'n'Bone Man.
- 16.12.2025
- 02:00 - 03:15 Uhr
Bekannt für seine Hits wie "Human" und "Skin", hat er sich in den letzten Jahren als einer der herausragendsten Künstler der internationalen Musikszene etabliert.
Seine einzigartige Mischung aus Soul, Blues und Pop zieht ein breites Publikum in seinen Bann. Auf dem Donauinselfest wird er mit seiner außergewöhnlichen Stimme und kraftvoller Musik garantiert für unvergessliche Momente sorgen.