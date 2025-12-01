Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Musik
  4. Rag´n Bone Man - Donauinselfest 2025
Das Bild zeigt einen männlichen Musiker, der auf einer Bühne auftritt. Er hat einen rasierten Kopf mit lockigen Haaren an den Seiten und einen dichten, grauen Bart. Sein Oberteil ist schwarz, und er trägt einen kurzen, ärmellosen Überwurf. Auf seinem linken Arm sind auffällige Tattoos sichtbar. In seiner rechten Hand hält er ein Mikrofon und singt mit ernstem Gesichtsausdruck. Der Hintergrund des Bildes ist dunkel und leicht verschwommen, was die Bühne und die Lichtverhältnisse während des Auftritts betont. Das Bild vermittelt eine energiegeladene Atmosphäre eines Live-Konzerts.

Kultur

Rag´n Bone Man - Donauinselfest 2025

Einer der größten Weltstars gibt sich die Ehre auf der Hitradio Ö3 Festbühne auf dem Donauinselfest: Rag'n'Bone Man.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.12.2025
02:00 - 03:15 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Bekannt für seine Hits wie "Human" und "Skin", hat er sich in den letzten Jahren als einer der herausragendsten Künstler der internationalen Musikszene etabliert.

Seine einzigartige Mischung aus Soul, Blues und Pop zieht ein breites Publikum in seinen Bann. Auf dem Donauinselfest wird er mit seiner außergewöhnlichen Stimme und kraftvoller Musik garantiert für unvergessliche Momente sorgen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.